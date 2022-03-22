Император Японии Нарухито отправил видеообращение к Всемирному водному форуму

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Токио, 22 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито направил видеообращение на девятую конференцию Всемирного водного форума в Дакаре, Сенегал.

В 10-минутном видео, показанном на церемонии открытия конференции 21 марта, император упомянул о связанных с водой проблемах, которые необходимо решить миру, таких как изменение климата, инфекционные заболевания и водоснабжение в районах, пострадавших от стихийных бедствий и конфликтов.

Он выразил надежду, что диалог на конференции и в других местах будет способствовать лучшему взаимопониманию через национальные и региональные границы и приведёт к миру во всем мире.

Вопросы, связанные с водой, – дело всей жизни императора Нарухито.

Он участвовал в форуме, конференция которого проводится раз в три года, впервые с момента своего восшествия на престол в 2019 году. До этого он отправлял видеообращения или выступал с речью в качестве наследного принца на конференциях, с третьей по восьмую.

Токио, 22 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито направил видеообращение на девятую конференцию Всемирного водного форума в Дакаре, Сенегал. В 10-минутном видео, показанном на церемонии открытия конференции 21 марта, император упомянул о связанных с водой проблемах, которые необходимо решить миру, таких как изменение климата, инфекционные заболевания и водоснабжение в районах, пострадавших от стихийных бедствий и конфликтов. Он выразил надежду, что диалог на конференции и в других местах будет способствовать лучшему взаимопониманию через национальные и региональные границы и приведёт к миру во всем мире. Вопросы, связанные с водой, – дело всей жизни императора Нарухито. Он участвовал в форуме, конференция которого проводится раз в три года, впервые с момента своего восшествия на престол в 2019 году. До этого он отправлял видеообращения или выступал с речью в качестве наследного принца на конференциях, с третьей по восьмую. [Авторское право The Jiji Press, Ltd.] Статьи по теме • Мероприятия, связанные с днём рождения императора Нарухито, проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19 • Принц Хисахито поступил в старшую школу • Курода Саяко: частная жизнь сестры императора • Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет • Императрице Масако исполнилось 58 лет, она глубоко тронута в связи с совершеннолетием дочери, принцессы Айко • Императрица Митико: спутница жизни императора-символа • Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко • Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней • Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко • Церемония совершеннолетия принцессы Айко, дочери императора и императрицы Японии, состоится 5 декабря • Жизнь и смерть императрицы Кодзюн – последней свидетельницы эпохи Сёва • Императрицы в Японии: восемь императриц по мужской линии • Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет • Императрице Масако исполняется 57 лет • Император и императорский дом • Японский календарь: история гэнго, «девизов правления» • Бывшая принцесса Мако и её муж прибыли в США • В возрасте 81 года умер отец японской наследной принцессы Кико • Комуро Кэй не прошёл на июльском экзамене в адвокатуру, но ему необходим успех в феврале • Имя Комуро Кэя не появилось в списке успешно сдавших экзамен в адвокатуру Нью-Йорка • «Хотим объединить наши силы и идти по жизни вдвоем»: пресс-конференция Мако и Кэя Комуро по случаю бракосочетания • После скандала из-за долга матери жениха и посттравматического стрессового расстройства у японской принцессы Мако она наконец вышла замуж за Комуро, с которым познакомилась в университете • Японской принцессе Мако исполнилось 30 лет • Принцесса императорского дома Японии Мако посетила святилища императорского дворца, чтобы сообщить предкам и божествам о предстоящем браке • Принцесса Мако в последний раз участвует в церемонии в качестве члена императорской семьи • Официальное объявление о свадьбе принцессы Мако • 1 октября должны сделать сообщение о предстоящей свадьбе принцессы Мако императорского дома Японии • Правительство с уважением отнеслось к решению принцессы Мако отказаться от полагающейся ей выплаты после выхода замуж и вносит соответствующие коррективы • Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества принцессы Мако: «Я одобряю брак»… • Правительство Японии обсуждает возможность сохранения женщин в составе императорского дома после замужества в качестве принцесс для выполнения общественных функций • Открытое письмо принцессы Мако: «Брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца» • Жених японской принцессы Мако сообщил о решении денежных проблем его матери • Принцесса Мако планирует замужество • Японской принцессе Мако исполняется 29 лет • Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома • [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако • Императорский дом Японии в статьях nippon.com • Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома • Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како • [Новости] Принцесса Мако японского императорского дома обручится с бывшим соучеником по университету • [Новости] Принцесса Мако ветви Акисино императорского дома Японии и Комуро Кэй объявили о предварительной помолвке • [Новости] Планировавшаяся на этот год свадьба японской принцессы Мако откладывается • [Новости] Принцесса японского императорского дома Аяко официально известила предков и божеств о вступлении в брак • [Видео] Принцесса Како посетила собрание Общества поддержки матерей детей с дефектами слуха и выступила с приветственным словом, сопровождая его языком жестов

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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