Император Японии Нарухито отправил видеообращение к Всемирному водному форуму

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Токио, 22 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито направил видеообращение на девятую конференцию Всемирного водного форума в Дакаре, Сенегал.

В 10-минутном видео, показанном на церемонии открытия конференции 21 марта, император упомянул о связанных с водой проблемах, которые необходимо решить миру, таких как изменение климата, инфекционные заболевания и водоснабжение в районах, пострадавших от стихийных бедствий и конфликтов.

Он выразил надежду, что диалог на конференции и в других местах будет способствовать лучшему взаимопониманию через национальные и региональные границы и приведёт к миру во всем мире.

Вопросы, связанные с водой, – дело всей жизни императора Нарухито.

Он участвовал в форуме, конференция которого проводится раз в три года, впервые с момента своего восшествия на престол в 2019 году. До этого он отправлял видеообращения или выступал с речью в качестве наследного принца на конференциях, с третьей по восьмую.







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