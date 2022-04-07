Почётные император и императрица Японии 26 апреля переедут в резиденцию Акасака

Новости

Токио, 6 апреля (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико, родители императора Нарухито, переедут в бывшую императорскую резиденцию Акасака в Токио 26 апреля, сообщило Управление императорского двора.

Резиденция будет переименована в императорскую резиденцию Сэнто после того, как туда въедут бывший император и бывшая императрица.

С 12 апреля до дня переезда почётные император и императрица будут жить на императорской вилле Хаяма в префектуре Канагава, к югу от Токио.

Бывший император, отрёкшийся от престола 30 апреля 2019 года, и его жена с марта 2020 года проживают во временной резиденции в Токио.

По данным управления, ремонтные работы в бывшей императорской резиденции Акасака, в том числе улучшение безбарьерной среды в районе, где будет жить пара, завершились в конце прошлого месяца.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме