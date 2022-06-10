Кисида считает саммит Большой семерки в Хиросиме первым шагом к миру
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Токио, 9 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумиог выразил свою решимость активизировать усилия по установлению международного мира на саммите Большой семерки в следующем году в городе Хиросима на западе Японии.
Саммит в Хиросиме, одном из двух японских городов, подвергшихся атомной бомбардировке Соединёнными Штатами в последние дни Второй мировой войны, станет «первым шагом к международному миру», сказал Кисида.
«Я хочу сделать саммит такой встречей, на которой мы сможем увидеть конкретные действия, которые будут предприниматься», – сказал он на встрече с мэром Хиросимы Мацуи Кадзуми и другими.
На встрече, состоявшейся в кабинете премьер-министра, также присутствовали губернатор Хиросимы Юдзаки Хидэхико и Икэда Кодзи, глава Торгово-промышленной палаты Хиросимы.
Мацуи попросил лидеров G-7 посетить Мемориальный музей мира в Хиросиме и встретиться с хибакуся – людьми, пережившими атомную бомбардировку, в кулуарах саммита.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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