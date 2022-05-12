Премьер-министры Японии и Финляндии подтвердили единство действий в отношении России

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его финская коллега Санна Марин подтвердили единство в отношениях с Россией, которая вторглась в Украину.

Они также поделились опасениями по поводу Китая, который делает все более гегемонистские шаги, и обменялись мнениями о планах по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кисида и Марин подтвердили, что страны, разделяющие общечеловеческие ценности, ответят России единым фронтом.

Они также сошлись во мнениях о том, что, поскольку безопасность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы, любые односторонние попытки силового изменения статус-кво неприемлемы.

Что касается российского вторжения в Украину, Кисида заявил на совместной пресс-конференции, что в мире наступил «критический момент для прекращения варварской агрессии».

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