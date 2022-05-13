Япония и ЕС подвердили сотрудничество в отношении России и Китая

Новости

Токио, 12 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и прибывшие с визитом лидеры Европейского союза подтвердили сотрудничество в связи с вторжением России в Украину, разделив при этом озабоченность по поводу Китая.

Премьер-министр Кисида, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудили военную агрессию Москвы, назвав её серьезной ситуацией, которая расшатывает не только Европу, но и основы мирового порядка, включая Азию.

На встрече в кабинете премьер-министра в Токио трое лидеров также подтвердили, что «Большая семёрка» крупных держав, в которую входят Япония и ЕС, а также другие страны, будет работать сообща в решении этого вопроса.

«Япония понимает, что здесь поставлено на карту. Не только будущее Украины, не только будущее Европы, но будущее мирового порядка, основанного на правилах», – заявила фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции после встречи.

Россия является «самой прямой угрозой мировому порядку», сказала она, осудив агрессию Москвы против Украины как «варварскую войну».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме