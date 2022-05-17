Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу: Япония будет внимательно следить за вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Новости

Токио, 16 мая (Jiji Press). Правительство Японии будет внимательно следить за развитием событий, связанных с планами Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО после вторжения России в Украину, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

В Токио понимают, что эти две североевропейские страны пересматривают свою традиционную дипломатию в отношении России и продвигают обсуждение своих предстоящих заявок на членство в западном военном альянсе, заявил на пресс-конференции этот высокопоставленный представитель правительства Японии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме