Правительство Японии окажет помощь в использовании японских пиломатериалов в условиях запрета на импорт из России

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Токио, 17 мая (Jiji Press). Японское агентство лесного хозяйства планирует предложить финансовую помощь компаниям, переходящим с импортных пиломатериалов на отечественные, после запрета правительства на импорт пиломатериалов из России в рамках экономических санкций Токио против Москвы за её вторжение в Украину.

В этом месяце начнётся прием заявок на помощь от лесопромышленных компаний и других организаций. Агентство будет использовать около 4 миллиардов йен из резервных фондов, выделенных в рамках государственного бюджета на 2022 финансовый год, в качестве ресурсов для субсидий. Детали, в том числе предел субсидий, будут определены позже.

В частности, агентство будет предоставлять субсидии для покрытия половины расходов на перевозку отечественных пиломатериалов наземным транспортом, если расстояние в пути составляет 100 километров и более. Субсидии будут покрывать и морские перевозки. Государственное агентство также покроет половину расходов на хранение пиломатериалов.

Кроме того, агентство возьмет на себя часть расходов на закупку пиломатериалов для домостроителей, причём сумма помощи варьируется в зависимости от количества используемых ими отечественных пиломатериалов. Это также покроет их расходы на изменение конструкции дома, если такие изменения станут необходимыми в связи с переходом на отечественные пиломатериалы, прочность которых отличается от прочности иностранных пиломатериалов, использовавшихся ранее.

Программа помощи для перехода на отечественные пиломатериалы была включена в комплексный пакет чрезвычайных мер правительства по борьбе с резким ростом цен, который был принят в конце прошлого месяца.

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