Япония, США и пять других стран заявили об осуждении российского вторжения в Украину

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Токио, 23 мая (Jiji Press). Япония, США и ещё пять стран опубликовали в понедельник совместное заявление, осуждающее вторжение России в Украину.

«Мы самым решительным образом осуждаем неспровоцированную агрессивную войну России против Украины», – говорится в заявлении, которое было опубликовано после того, как министры торговли стран-участниц 21-го Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не смогли принять совместное коммюнике на своей проходящей раз в два года конференции, проходившей в этот таз в Бангкоке до 22 мая, из-за раскола между западными членами и Россией в связи с войной Москвы в Украине.

Все семь стран, опубликовавших заявление 23 мая, включая Австралию, Южную Корею, Новую Зеландию, Канаду и Чили, являются членами АТЭС, как и Россия.

В заявлении семи стран также выражена «серьёзная обеспокоенность» ухудшением гуманитарной ситуации и угрозой продовольственной и энергетической безопасности в мире, вызванной российской агрессией.

Подтверждая важность международного порядка, основанного на правилах, который лежит в основе открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского региона, они сказали: «мы настоятельно призываем Россию немедленно прекратить применение силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с Украины».

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