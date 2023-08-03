Итоги месяца: июль 2023

Japan Timeline

Новости

Доклад МАГАТЭ с оценкой плана по сбросу в океан обработанной воды с АЭС «Фукусима-1», годовщина убийства бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, решение прокуратуры отстаивать виновность подсудимого на повторном процессе по делу Хакамады Ивао, сильные ливни в северной части Кюсю, первая победа теннисиста-колясочника Оды Токито в мужском одиночном разряде Уимблдонского турнира, присуждение премии Акутагавы писательнице с физическими ограничениями Итикаве Сао, скандал с приписками в компании Bigmotor, сокращение численности населения во всех префектурах и другие события июля 2023 года в Японии.

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Согласно итогам проводимого Банком Японии ежеквартального опроса деловых настроений «Танкан», оценка текущей экономической конъюнктуры крупными предприятиямипроизводственного сектора улучшилась впервые за 7 кварталов с сентября 2021 года.

Национальное налоговое управление опубликовало цены на придорожные участки земли в 2023 году. В среднем по всей стране цена увеличилась на 1.5% относительно прошлогодней, рост зафиксирован второй год подряд.

Игрок команды Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес энджелс» Отани Сёхэй по итогам июня в третий раз удостоился звания наиболее ценного игрока лиги, что является рекордным показателем для японских бейсболистов. За июнь Отани сделал 15 хоум-ранов.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад по итогам проверки плана сброса в океан обработанной воды с поврежденной атомной электростанции «Фукусима-1». В документе говорится, что план соответствует международным стандартам безопасности. Доклад был представлен премьер-министру Японии Кисиде Фумио.

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Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий признало технологию генеративного искусственного интеллекта пригодной для начала ограниченного использования в учебных заведениях.

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В ходе первого судебного процесса, связанного со сговором при проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, бывший заместитель организационного комитета Игр признал выдвинутые против него обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.

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Прошел ровно год с тех пор, как бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо был застрелен во время уличного выступления в ходе предвыборной компании в городе Нара. В связи с этим в буддийском храме Дзодзёдзи в Токио состоялась поминальная церемония.



Участники церемонии поминовения бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в годовщину гибели, 8 июля 2023 г., Токио, в храме Дзодзёдзи (© Reuters)

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Окружная прокуратура Сидзуока заявила о намерении отстаивать в ходе повторного рассмотрения дела виновность обвиненного в ограблении и убийстве и приговоренного к смертной казни Хакамады Ивао, в отношении которого было принято решение о проведении повторного судебного процесса.

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В северной части региона Кюсю формирование череды дождевых облаков вызвало сильные ливни. В трех префектурах – Фукуока, Оита и Сага, имеются погибшие и пропавшие без вести.



Личный состав Сил самообороны Японии ведет поисково-спасательные операции в районе, где вызванный ливнями селевой поток смыл и разрушил жилые дома. Вторая половина дня 11 июля, город Карацу, префектура Сига (© Jiji Press)

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Верховный суд Японии поддержал требования истца и признал незаконными ограничения на использование женских туалетов в отношении трансгедерного служащего Министерства экономики, торговли и промышленности.

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Северная Корея произвела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной достигать любой точки материковой территории США. Ракета упала в морской акватории за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Европейский Союз объявил о полном снятии ограничений на импорт японского продовольствия, а также морепродуктов и продуктов лесного хозяйства, введенных после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании (TEPCO).

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Суд приговорил мужчину, обвиняемого в неизбирательном нападени и нанесении ножевых ран пассажирам поезда линии Одакю, к 19 годам тюремного заключения.

Вышел на экраны новый фильм режиссера Миядзаки Хаяо «Как вам живётся?».



Киноафиша новой работы Миядзаки Хаяо «Как вам живётся?», вышедшей после 10-летнего перерыва (© Jiji Press)

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Теннисист-колясочник Ода Токито впервые выиграл чемпионат в Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Это его вторая победа в турнирах Большого шлема вслед за Открытым чемпионатом Франции.



Ода Токито торжествует, став победителем турнира в мужском одиночном разряде среди колясочников, 16 июля, Великобритания, Уимблдон (© Jiji Press)

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Состоялась поминальная церемония по случаю четвертой годовщины вызванного поджогом пожара в анимационной студии Kyoto Animation, жертвами которого стали 36 человек.

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Обладатель семи чемпионских корон сёги Фудзии Сота нанес поражение обладателлю 7-го дана Сасаки Дайти и одержал четвертую победу подряд в турнирах за чемпионский титул Кисэй.

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Литературная премия Акутагавы присуждена Итикаве Сао за книгу «Хантибакку» («Горбатая спина»). Итикава, которая из-за врожденного заболевания передвигается в кресле-коляске и использует аппарат искусственного дыхания, сделала главной героиней своего произведения женщину с тяжелыми ограничениями физических возможностей. Премии Наоки удостоены произведения Какинэ Рёсукэ и Нагаи Саяко.



Итикава Сао на пресс-конференции по случаю присуждения премии имени Акутагавы Рюносукэ, вторая половина дня 19 июля, Токио (© Jiji Press)

В связи с утечкой персональных данных, связанной с системой идентификационных карт «Мой номер (My Number)», Комиссия по защите персональных сведений при правительстве Японии провела непосредственные проверки в Агентстве по цифровизации.

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Открылся Чемпионат мира по футболу среди женщин.

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Индекс потребительских цен в июне прибавил 3.3% относительно прошлогоднего июньского показателя. Повышение величины прироста отмечено впервые за два месяца.

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Правительство усилило экспортные ограничения для 23 наименований оборудования для производства передовой полупроводниковой продукции. Данный шаг стал откликом на ужесточение американских ограничений в отношении экспорта в Китай.

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На Большом турнире Сумо в Нагоя чемпионский титул впервые завоевал рядовой борец Хосёрю, обеспечив себе тем самым возведение в ранг одзэки.

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Писатель Моримура Сэйити, известный по таким бестселлерам, как «Свидетельство человека», скончался в возрасте 90 лет.



Моримура Сэйити на пресс-конференции по случаю выхода сериала «Свидетельство человека», 15 июня 2004 г., Токио, район Дайба (© Jiji Press)

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Президент крупной компании по торговле подержанными автомобилями Bigmotor Канэсигэ Хироюки объявил о выходе в отставку, взяв на себя ответственность за скандал с приписками в документах на получение страховых выплат. При этом он отверг свою причастность к систематическим нарушениям, заявив, что ему ничего не было известно о них.



Президент крупной компании по торговле подержанными автомобилями Bigmotor Канэсигэ Хироюки (второй слева) на пресс-конференции в связи со скандалом о мошенничестве при оформлении страховых выплат, 25 июля, Токио, район Минато (© Jiji Press)

Как сообщило Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи, по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Японии составила немногим более 122 млн 400 тыс. человек, сократишись по сравнению с прошлым годом более чем на 800 тыс. Сокращение численности населения впервые зафиксировано во всех префектурах страны.

Профессиональный боксер Иноуэ Наоя во втором легчайшем весе одержал победу над соперником из США техническим нокаутом в 8 раунде матча за звание чемпиона по версии двух боксерских организаций. Таким образом, теперь он является обладателем звания чемпиона мира в общей сложности в четырех весовых категориях.



Иноуэ Наоя принимает поздравления с победой в матче за титулы чемпиона мира во второй легчайшей категории по версии WBC и WBO, 25 июля 2023 г., Токио, спорткомплекс «Ариакэ арина» (© Jiji Press)

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Автомобилестроительные компании Nissan и Renault пересмотрели взаимные отношения в области капитала и заключили соглашение, согласно которому в течение текущего финансового года они обоюдно уравняют доли принадлежащих им акций друг друга на уровне 15%. Таким образом, компания Nissan фактически перестает быть дочерним предприятием Renault.

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Банк Японии объявил о решении более гибко подходить к контролю долгосрочных процентных ставок в рамках своего крупномасштабного смягчения монетарной политики. Фактически верхний предел ставки долгосрочного кредитования будет повышен с нынешних 0.5% до 1.0%. Центральный банк пошел на этот шаг с целью ослабить искажения кривой доходности, вызываемые искусственным сдерживанием долгосрочных ставок на низком уровне.

Фотография к заголовку: Встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси (крайний слева) с премьер-министром Кисидой Фумио (2-й слева), 4 июля 2023 г., резиденция премьер-министра Японии (© Jiji Press)