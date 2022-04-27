Наследный принц и наследная принцесса Японии посетили гробницу императора Сёва

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Токио, 26 апреля (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико посетили гробницу императора Сёва в пригороде Токио.

В ходе визита императорская чета перед гробницей сообщила о завершении в ноябре 2020 года церемонии Риккоси-но рэй, в ходе которой принц Акисино был назван наследным принцем.

Утром принц и принцесса подошли к мавзолею, чтобы предложить ветви священного дерева тамагуси и поклонилась.

Затем они посетили гробницу императора Тайсё и его жены, императрицы Тэймэй, а также гробницу императрицы Кодзюн, жены императора Сёва.

Эти гробницы расположены на территории императорского кладбища Мусаси в западном токийском городе Хатиодзи.

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