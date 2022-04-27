Почётные император и императрица Японии переехали в новую резиденцию

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Токио, 26 апреля (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико, родители императора Нарухито, 26 апреля днём переехали в свою новую резиденцию в усадьбе Акасака в Токио.

Почётные император и императрица прибыли из императорской виллы Хаяма в префектуре Канагава, к югу от Токио, где они находились с 12 апреля.

С момента переезда из императорского дворца в японской столице в марте 2020 года после отречения бывшего императора от престола 30 апреля 2019 года они около двух лет жили в своей временной резиденции в Токио.

Новая резиденция, перестроенная императорская резиденция Акасака, была переименована в императорскую резиденцию Сэнто.

Резиденция представляет собой железобетонное здание с двумя надземными и одним подземным этажами. Её общая площадь составляет 6117 квадратных метров.

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