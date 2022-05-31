Наследный принц и принцесса Японии приняли участие в мемориальной церемонии, посвящённой жертвам войны

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико посетили поминальную службу по погибшим во время Второй мировой войны на Национальном кладбище Тидоригафути в Токио, которая состоялась впервые за три года.

Кладбище в районе Тиёда в японской столице предназначено для неизвестных жертв войны.

На церемонии дня были захоронены останки ещё 217 человек, в том числе собранные в России. В мероприятии приняли участие в общей сложности 105 человек, в том числе представители правительства и около 60 родственников погибших.

После того, как государственный министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Кога Ацуси поместил останки в склеп, наследный принц и наследная принцесса поклонились перед ним. Представители семей погибших преподнесли цветы.

Последнее дополнение увеличило число людей, погребённых на кладбище, до 370 269 человек.

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