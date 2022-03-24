Министры торговли «большой семёрки» договорились о сотрудничестве в санкциях против России

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Токио, 23 марта (Jiji Press). Министры торговли стран «Большой семёрки» договорились о совместной работе по введению санкций против России в связи с её вторжением в Украину.

Министры во время встречи онлайн также согласились с необходимостью укрепления многосторонней торговой системы в преддверии встречи министров Всемирной торговой организации, назначенной на середину июня.

Российское вторжение «совершенно неприемлемо», заявил министр торговли Японии Хагиуда Коити на заседании G7. Он также заявил, что Япония готова продолжать совместную работу со своими партнёрами по «большой семёрке» для наведения порядка в международном сообществе.

Хагиуда также призвал к реформе ВТО, которая была парализована из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса.

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