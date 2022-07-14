Японская принцесса Юрико инфицирована новым коронавирусом

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Токио, 13 июля (Jiji Press). Принцесса Юрико, старейшая из членов японского императорского дома, заразилась новым коронавирусом, как сообщило Управление императорского двора.

По данным управления, у 99-летней вдовы покойного принца Микасы и тёти почётного императора Акихито, отца императора Нарухито, в настоящее время наблюдается только кашель.

9 июля у принцессы Юрико поднялась температура выше 37 градусов, но на следующий день нормализовалась. С 11 июля у неё снова поднялась температура примерно до 37 градусов, и 12 июля она была госпитализирована в Международную больницу Святого Луки в Токио.

13 июля она прошла тест на коронавирус, который дал положительный результат. По данным управления, температура сейчас ниже 37 градусов, и у неё хороший аппетит.

Принцесса Юрико в последнее время не общалась с другими членами императорского дома. Она стала вторым членом императорского дома, заразившимся новым коронавирусом, после того, как в феврале заразилась 38-летняя принцесса Ёко, её внучка.

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