Принцу Хисахито исполнилось 16 лет, он первый год учится в школе старшей ступени

Новости

Токио, 6 сентября (Jiji Press). Японскому принцу Хисахито, единственному сыну наследного принца Акисино, исполнилось 16 лет, и он с удовольствием учится первый год в школе старшей ступени.

Принц Хисахито поступил в старшую школу Университета Цукуба в Оцука в апреле после окончания средней школы Университета Отяномидзу.

Принц провёл три года школы средней ступени в условиях пандемии COVID-19. За несколько недель до выпуска он присоединился к различным программам со школьными друзьями. По данным Управления императорского двора, он впервые участвовал в хоровом конкурсе.

Выступая перед журналистами, когда он присутствовал на церемонии поступления в школу старшей ступени в апреле, принц выразил желание продолжать заниматься тем, что ему интересно, усердно получая знания в школе.

В старшей школе принц Хисахито присоединился к бадминтонному клубу после посещения нескольких клубов вместе с друзьями.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме