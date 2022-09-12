Наследной принцессе Кико исполняется 56 лет

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Наследной принцессе Японии Кико исполнилось 56 лет, и она выразила пожелания счастья своей первой дочери, бывшей принцессе Мако, которая вышла замуж за простолюдина Комура Кэй в октябре прошлого года и сейчас живет в Нью-Йорке.

«Я искренне надеюсь, что эти двое, взявшись за руки, будут мирно жить своей новой жизнью», – сказала наследная принцесса Кико в заявлении, отвечая на вопросы журналистов накануне своего дня рождения.

«Надеюсь, что когда-нибудь я смогу сделать арку из роз банксия и медленно прогуляться по саду вместе с дочерью», – также сказала она.

В апреле этого года наследная принцесса вместе со своим мужем, наследным принцем Акисино, посетила святилище Исэ-дзингу, главный комплекс синтоистских святилищ в префектуре Миэ, и другие места, завершив все мероприятия Риккоси-но рэй, церемонии провозглашения наследного принца.

«Вместе с наследным принцем я буду молиться за мир в повседневной жизни людей в любое время и выполнять свои обязанности, поддерживая императора и императрицу», – сказала наследная принцесса Кико.

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