Японская императорская чета поддерживала тесные связи с королевой Елизаветой II на протяжении почти полувека

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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Японский император Нарухито поддерживал тесные связи с покойной королевой Елизаветой II на протяжении почти полувека, в том числе во время учёбы в Великобритании в 1980-х годах.

После восшествия императора на престол в мае 2019 года британская королева пригласила его и его жену, императрицу Масако, посетить её страну в качестве государственных гостей. Однако визит не состоялся из-за пандемии COVID-19, и королева, которая была британским монархом дольше всех других в истории, пробыв на престоле около 70 лет, скончалась около 10 дней назад, 8 сентября.

В сообщении, опубликованном на следующий день, император выразил глубокую скорбь и искренние соболезнования в связи с кончиной королевы. Японская императорская чета присутствовала на государственных похоронах королевы, которые прошли в Вестминстерском аббатстве в Лондоне с 11:00 19 сентября, во время их первой зарубежной поездки после восшествия императора на престол.

В мае 1975 года император Нарухито впервые встретился с британской королевой, вступившей на престол в 1952 году. Император и его родители, почётный император Акихито и почётная императрица Митико, в то время наследный принц и наследная принцесса, приветствовали королеву в своей тогдашней резиденции, дворце Тогу, в центре Токио. Это был единственный визит королевы в Японию при её жизни.

Император Нарухито учился в Мертон-колледже британского Оксфордского университета около двух лет, начиная с 1983 года. В своих мемуарах «Темза и я: воспоминания о двух годах в Оксфорде» император написал о своих воспоминаниях о королеве.

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