Император и императрица Японии посетили похороны королевы Елизаветы II

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Лондон, 19 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако присутствовали на государственных похоронах британской королевы Елизаветы II, которые прошли в Вестминстерском аббатстве в Лондоне с 11:00 19 сентября.

Японский император приехал на похороны главы иностранного государства или члена королевской семьи во второй раз. В первом случае император Акихито, отец нынешнего императора, с императрицей Митико присутствовал на государственных похоронах бельгийского короля Бодуэна в 1993 году.

Император Нарухито в утреннем костюме и императрица Масако в чёрном платье покинули отель в центре Лондона вскоре после 9:45.

Император и императрица сели в машину и помахали людям, собравшимся вокруг. Они пересели в автобус, подготовленный британской стороной в Королевском госпитале Челси, и направились в Вестминстерское аббатство вместе с другими людьми, присутствовавшими на государственных похоронах королевы, скончавшейся 8 сентября.

Император Нарухито и императрица Масако выглядели печальными, когда присутствовали на похоронах. Все участники похорон вознесли безмолвные молитвы за королеву.

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