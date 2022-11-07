Император Японии проходит обследование простаты

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Токио, 6 ноября (Jiji Press). Японский император Нарухито прошёл обследование простаты с помощью магнитно-резонансной томографии в больнице Токийского университета.

Однодневное обследование было предназначено для проверки, не болен ли император, после того, как были высказаны некоторые опасения по поводу показаний тестов на специфический антиген простаты (ПСА), которые он получил в прошлом.

Результат МРТ будет готов через несколько дней. В зависимости от результата императору проведут исследование тканей.

Император Нарухито прибыл в больницу в токийском районе Бункё на машине незадолго до 9:30 утра. Он покинул больницу вскоре после 13:00, кланяясь людям на улице через окно машины.

По данным Управления императорского двора, 62-летний император Нарухито примерно каждые шесть месяцев проходил анализ на ПСА, который измеряет уровень белков, содержащихся в жидкости предстательной железы. В недавнем тесте их уровень в крови был немного выше нормы.

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