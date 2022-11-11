У японского императора выявлено увеличение простаты

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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Недавнее медицинское обследование показало, что у японского императора Нарухито увеличена простата, сообщило Управление императорского двора.

Управление также сообщило, что император пройдёт обследование тканей в этом месяце, хотя последнее обследование не дало никаких тревожных результатов.

По сообщению агентства, 62-летний император прошёл обследование простаты с использованием оборудования магнитно-резонансной томографии в больнице Токийского университета 6 ноября после того, как тесты на специфический антиген простаты показали тревожную тенденцию.

Управление сообщило, что у императора нет болезненных симптомов, и он проводит своё время как обычно, например, бегает трусцой.

В октябре император Нарухито вместе с императрицей Масако посетил восточную префектуру Тотиги и самую южную префектуру, Окинаву.

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