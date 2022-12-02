Император и императрица Японии встретились с монгольским президентом во дворце

Новости

Токио, 1 декабря (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако встретились с посетившим их монгольским президентом Ухнаа Хурэлсухом и его супругой в императорском дворце в Токио.

По сообщению Управления императорского двора, император во время 30-минутной встречи коснулся 50-летия дипломатических отношений между Японией и Монголией в этом году, выразив надежду, что этот визит в Японию будет способствовать развитию дружеских связей между народами их стран.

Президент Монголии сказал, что очень рад возможности посетить Японию в такой важный год и встретиться с императором и императрицей.

Упомянув визит императора Нарухито в Монголию в 2007 году, когда он был наследным принцем, президент сказал, что этот визит был настолько примечательным, что люди в Монголии до сих пор о нём говорят.

Вечером 1 декабря император Нарухито и императрица Масако вместе с президентом Монголии и его супругой отправились на концерт монгольского государственного ансамбля «Морин Хуур» в токийском районе Сибуя. Император во время визита в Монголию ранее играл на альте с этим оркестром.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме