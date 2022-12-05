При биопсии простаты японского императора Нарухито аномалий не обнаружено

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Токио, 2 декабря (Jiji Press). Управление императорского двора Японии сообщило, что в биопсии простаты, взятой у императора Нарухито, не было обнаружено никаких отклонений от нормы.

Пока у императора нет никаких субъективных симптомов, за его состоянием продолжат наблюдать.

По сообщению управления, 62-летний император Нарухито был госпитализирован вечером 27 ноября в больницу Токийского университета для биопсии, сделанной в качестве меры предосторожности после того, как магнитно-резонансная томография, проведенная в той же больнице 6 ноября, показала увеличение простаты.

Император прошел тест МРТ из-за несколько тревожной тенденции, обнаруженной в тесте на специфический антиген простаты, который он прошёл.

В 2007 году император Нарухито, в то время наследный принц, перенёс операцию по удалению полипа в двенадцатиперстной кишке.

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