Императрица Японии Масако по случаю своего 59-летия выразила благодарность многим людям

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Токио, 9 декабря (Jiji Press). Японской императрице Масако исполнилось 59 лет, и по этому случаю она выразила искреннюю благодарность всем тем, кто её поддерживал.

В письме, опубликованном через Управление императорского двора, императрица сообщила, что провела около половины своей жизни в качестве члена императорской семьи после того, как вышла замуж за императора Нарухито в июне 1993 года, когда ей было 29 лет.

Она выразила сердечную благодарность императору и многим другим людям за то, что они «поддерживали меня на каждом шагу на моём пути и заботились обо мне».

Медицинская команда управления отдельно опубликовала заявление, в котором говорится, что императрица всё еще находится в процессе выздоровления от расстройства адаптации, и что в её здоровье перемежаются периоды улучшений и ухудшений.

Упомянув затянувшуюся пандемию COVID-19, международные конфликты и стихийные бедствия по всему миру, императрица Масако назвала прошедший год «годом многих трагических событий».

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