В Японии возобновят проведение публичного мероприятия по случаю дня рождения императора

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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Японское Управление императорского двора заявило, что разрешит публике посетить императорский дворец в Токио 23 февраля следующего года, чтобы отпраздновать 63-й день рождения императора Нарухито.

Мероприятие по случаю дня рождения императора отменялось три года подряд с 2020 по 2022 год из-за пандемии COVID-19.

По сообщению управления, император Нарухито и другие члены императорского дома трижды появятся на балконе дворца утром 23 февраля, чтобы поприветствовать публику.

Управление сообщило, что количество посетителей будет ограничено примерно 1500 каждый раз, и желающие присоединиться к мероприятию, должны будут сделать заказ на участие заранее.

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