Император Японии встретился с президентом Сенегала

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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Император Японии Нарухито встретился с президентом Сенегала Маки Саллом в императорском дворце в Токио.

На 20-минутной встрече Салл поблагодарил императора за отправку видеообращения на Всемирный водный форум в Сенегале в марте, заявив, что, по данным Управления императорского двора, это стало важным посланием миру.

По словам представителей агентства, император, который относится к водным проблемам как к делу своей жизни, задавал вопросы о сотрудничестве между Сенегалом и соседними странами в области использования рек.

Он сказал, что переговоры с Саллом были очень полезными и что он хотел бы продолжить работу над водными проблемами, сообщили чиновники.

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