Почётному императору Японии Акихито исполнилось 89 лет

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Токио, 23 декабря (Jiji Press). Почётному императору Японии Акихито, отцу императора Нарухито, исполнилось 89 лет. Он спокойно проводит свои дни по обычному графику, воздерживаясь от выхода на улицу из-за пандемии COVID-19.

В апреле почётный император Акихито и почётная императрица Митико переехали в императорскую резиденцию Сэнто в поместье Акасака в Токио, где они ранее прожили вместе более 30 лет после свадьбы.

По данным Управления императорского двора, пара вместе гуляет в саду резиденции по утрам и в поместье днём.

После завтрака они перечитали хрестоматию по японскому языку, который они изучали в пятом классе начальной школы. Иногда они делают упражнения во время просмотра телевизора.

После обеда почётный император обсуждает с камергером воспоминания о своих прошлых поездках по стране и за рубеж, просматривая собрание записей того времени.

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