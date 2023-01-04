Император и императрица Японии приняли новогодние поздравления

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Токио, 1 января (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако приняли поздравления с Новым годом от других членов императорского дома и лидеров страны, включая премьер-министра Кисиду Фумио, на церемонии в императорском дворце в Токио.

«В начале Нового года я молюсь о счастье людей и развитии страны»,– сказал в своём выступлении император.

Церемония проводилась в сокращённом масштабе третий год подряд из-за пандемии COVID-19, хотя количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом за счёт принятия мер по профилактике инфекций.

Женщины-члены императорского дома не надевали тиары на церемонии по просьбе императора и императрицы, принявших во внимание пандемию.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Айко, дочь императорской четы, посетили почётного императора Акихито и почётную императрицу Митико, чтобы поприветствовать их и отпраздновать начало Нового года.

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