В Японии впервые за три года прошли публичные новогодние мероприятия императорского дома

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Токио, 2 января (Jiji Press). Мероприятие по случаю Нового года в императорском дворце в Токио состоялось 2 января впервые за три года после того, как оно было отменено в 2021 и 2022 годах из-за распространения нового коронавируса.

Японский император Нарухито, императрица Масако, их дочь, принцесса Айко и другие члены императорского дома, включая почётного императора Акихито, почётную императрицу Митико, наследного принца Акисино и его жену, наследную принцессу Кико, выстроились на балконе здания зала Тёва-дэн, приветствуя людей, собравшихся во дворце.

Принцесса Айко, которая учится на третьем курсе Университета Гакусюин, впервые присоединилась к приветствию.

«Я очень рад возможности отпраздновать Новый год со всеми вами здесь спустя три года», – сказал император Нарухито в своей речи. Выразив сочувствие людям, столкнувшимся с трудностями из-за кризиса COVID-19, император сказал: «Я надеюсь, что 2023 год будет мирным и хорошим годом, хотя могут быть и трудности».

Императорская чета и другие появлялись на балконе здания Тёва-дэн в общей сложности шесть раз утром и днём, и в общей сложности дворец. на новогоднем поздравлении посетило 7312 представителей общественности, которые сделали предварительный заказ, что предпринималось в качестве меры против COVID-19. Количество посетителей было ограничено примерно 1500 присутствующими во время каждого выступления.

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