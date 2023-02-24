Император Японии выразил намерение раскрывать больше информации об императорском доме

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Токио, 23 февраля (Jiji Press). Японский император Нарухито, которому 23 февраля исполнилось 63 года, выразил решимость рассказать людям больше об императорском доме в рамках усилий по укреплению доверия общества.

«Чтобы построить доверительные отношения с гражданами, важно предоставлять информацию в доступной для понимания форме и в соответствующее время», – заявил император на пресс-конференции в императорском дворце, которая проходила ранее на этой неделе.

В апреле Управление императорского двора откроет отдел по связям с общественностью, чтобы распространять больше информации об императорском доме. Управление рассматривает возможность использования социальных сетей.

Прежде чем активизировать усилия по связям с общественностью, «необходимо вернуться назад и подумать над основными вопросами о том, что такое императорский дом и чем он занимается», – сказал император Нарухито.

Отметив, что для членов императорского дома принципиально важно всегда желать счастья народу и делить с ним радости и печали, император сказал, что доверительные отношения с общественностью будут построены, если все члены императорского дома будут искренне осознавать свою роль и углублять сердечное общение с людьми.

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