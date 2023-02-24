Тысячи людей пришли на первый в эпоху Рэйва публичный приём по случаю празднования дня рождения императора

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Токио, 23 февраля (Jiji Press). Тысячи людей собрались в императорском дворце в Токио, чтобы отпраздновать 63-й день рождения императора Нарухито, что стало первым подобным поздравлением в период Рэйва, который начался в 2019 году.

«Мне очень приятно впервые получить от всех вас поздравления с днём рождения», – сказал император в обращении к посетителям дворца.

Период Рэйва начался, когда он взошёл на престол в мае 2019 года. Это первый публичный приём во дворце по случаю его дня рождения, поскольку в 2020 году мероприятие было отложено из-за пандемии нового коронавируса.

С утра 23 февраля император трижды появлялся на балконе дворцового зала, чтобы принять поздравления. Его сопровождали императрица Масако и их единственная дочь принцесса Айко, а также наследный принц Акисино, наследная принцесса Кико и их вторая дочь принцесса Како.

Император Нарухито выразил глубокое сочувствие тем, кто пострадал от сильных снегопадов этой зимой.

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