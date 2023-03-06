Принц Хитати выписался из больницы после операции по удалению камней из мочеточника

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Токио, 5 марта (Jiji Press). Японский принц Хитати, дядя императора Нарухито, выписан из больницы после операции по поводу камней в мочеточнике, сообщило в воскресенье Управление императорского двора.

87-летний принц находился в Медицинском центре Японского Красного Креста в токийском районе Сибуя с 1 марта из-за повышения температуры. По данным управления, диагноз показал, что оно было вызвано воспалением из-за камней в мочеточниках.

По словам представителей управления, в настоящее время температура спала, и с его физическим состоянием всё в порядке.

Принца планируют снова госпитализировать для удаления камней из мочеточников примерно через две недели.

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