Наследный принц и принцесса Японии посетят коронацию короля Карла III

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Токио, 13 марта (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и принцесса Кико планируют посетить коронацию британского короля Карла III в Лондоне 6 мая, сообщило Управление императорского двора.

Кабинет министров одобрит план, как только Япония получит официальное приглашение от Великобритании.

По данным управления и других источников, в конце прошлого месяца британское правительство попросило Японию направить на коронацию императора или его представителя. Наследный принц Акисино – младший брат императора Нарухито.

В Японии церемонии коронации в иностранных монархиях вместо императора обычно посещал наследный принц. Ожидается, что император Нарухито и императрица Масако посетят Великобританию ещё раз в качестве государственных гостей по приглашению короля Карла III.

В 1953 году тогдашний наследный принц Акихито, нынешний почётный император, участвовал в коронации британской королевы Елизаветы II от имени тогдашнего императора Хирохито, посмертно известного как император Сёва.

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