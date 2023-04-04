Управление императорского двора Японии открывает отдел по связям с общественностью

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Токио, 3 апреля (Jiji Press). В апреле Управление императорского двора открыло отдел по связям с общественностью с целью своевременного обнародования точной информации об императорском доме для противодействия распространению ложной информации, в том числе в Интернете.

Использование социальных сетей рассматривается как часть этих усилий. «Управление императорского двора предоставляет слишком мало информации, – сказал высокопоставленный чиновник агентства. – Нам необходимо расширить наш режим связей с общественностью, чтобы защитить членов императорского дома».

Ранее пресс-служба отдела общих дел управления как связями с общественностью, так и средствами массовой информации. В прошлом финансовом году до марта в службе было 15 сотрудников, пятеро из которых отвечали за работу веб-сайта агентства, его основного метода рассылки информации.

Новый отдел по связям с общественностью, также входящий в состав отдела общих дел, состоит из 10 человек, в том числе его начальницы Фудзивары Майко из Национального полицейского управления. Офис специализируется на распространении информации и управлении веб-сайтом, в то же время ему поручено проведение масштабных обновлений сайта. Он также рассмотрит возможность запуска учётных записей в Twitter и Instagram, которыми пользуются многие иностранные королевские семьи.

Эти мер были предприняты после того, как в Интернете и журналах была распространена неверная информация о браке принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, состоявшейся в 2021 году.

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