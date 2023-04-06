Семья императора Японии посетила императорскую животноводческую ферму

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Таканэдзава, преф. Тотиги, 5 апреля (Jiji Press). Семья японского императора Нарухито для отдыха посетила императорскую животноводческую ферму в Таканэдзаве, префектура Тотиги, к северу от Токио.

Семья отправилась на сельский отдых впервые с тех пор, как они посетили город Насу в преф. Тотиги в августе 2019 года, до пандемии COVID-19.

Император Нарухито, императрица Масако и их 21-летняя дочь принцесса Айко отправились из императорского дворца в Токио на машине, чтобы предотвратить скопление людей на вокзалах. Семья останется на ферме на несколько дней.

Прибыв на ферму, семья прогулялась по пастбищу.

«Я рад, что мы впервые за очень долгое время смогли приехать (сюда) вместе втроём», – сказал император.

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