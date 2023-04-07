Император Японии в июне может посетить Индонезию

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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Правительство Японии принимает меры к тому, чтобы император Нарухито посетил Индонезию с государственным визитом во второй половине июня, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Этот визит станет вторым зарубежным путешествием императора с момента его вступления на престол в мае 2019 года после его поездки в Великобританию с императрицей Масако в сентябре прошлого года на похороны британской королевы Елизаветы II.

Будет ли его сопровождать императрица, зависит от состояния ее здоровья, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

«Япония и Индонезия давно развивают отношения сотрудничества в самых разных областях», – сказал Мацуно на пресс-конференции.

Ожидается, что император пробудет в столице Индонезии Джакарте около недели, где он, вероятно, примет участие в церемонии приветствия, а также в банкете, устроенном президентом.

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