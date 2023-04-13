Дочь императора Японии Айко перешла на последний курс университета
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, посетила кампус Университета Гакусюин в токийском районе Тосима впервые с перехода на последний курс университета в этом месяце.
Теперь на последнем курсе факультета литературы университета 21-летняя принцесса должна работать над своей дипломной работой.
Принцесса Айко в бежевых брюках и белой блузке с цветочным узором прибыла в кампус около 10:30 утра.
В ответ на вопрос журналистов принцесса сказала: «На последнем курсе университета я надеюсь получить хороший опыт обучения в этом кампусе, полном зелени».
С момента поступления в университет в апреле 2020 года принцесса Айко в основном посещала онлайн-лекции из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что теперь она будет проводить больше времени в кампусе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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