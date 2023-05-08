Наследный принц и принцесса Японии посетили коронацию короля Карла III

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Лондон, 6 мая (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико присутствовали на коронации британского короля Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Наследный принц Акисино во фраке и наследная принцесса Кико в кимоно вместе с другими членами королевских семей участвовали в коронации.

5 мая наследный принц и наследная принцесса посетили приём перед коронацией, устроенный королём Карлом III в Букингемском дворце.

На приёме наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико лично поздравили короля Карла III с коронацией. Они также передали поздравления от императора Нарухито, старшего брата наследного принца, и императрицы Масако.

По данным Управления императорского двора Японии, наследный принц Акисино четыре раза встречался с королем Карлом III в Токио и в Лондоне.

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