Японские принцессы Хисако и Цугуко посетят королевскую свадьбу в Иордании

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Токио, 9 мая (Jiji Press). Японская принцесса Такамадо Хисако и её старшая дочь принцесса Цугуко посетят Иорданию с конца этого месяца до 3 июня, чтобы присутствовать на свадьбе наследного принца Иордании Аль-Хусейна бин Абдаллы II, сообщило правительство Японии.

Принцесса Хисако, вдова покойного принца Такамадо, двоюродного брата почётного императора Акихито, поедет 28 мая, а принцесса Цугуко – на следующий день, сообщает Управление императорского двора.

Они примут участие в свадьбе 1 июня по приглашению короля Иордании Абдаллы II и его супруги королевы Рании.

Это будет первая официальная зарубежная поездка принцессы Хисако с июня 2015 года, когда она посетила Швецию на свадьбе шведского принца Карла Филиппа, и первая такая поездка принцессы Цугуко.

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