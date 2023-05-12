Японская императорская чета устроила первую вечеринку в саду впервые за более чем 4 года

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако устроили вечеринку в Императорских садах Акасака в Токио, это стало первым подобным мероприятием за четыре с половиной года и первая вечеринка в саду с тех пор, как император взошел на престол в 2019 году.

Присутствовало около 1000 гостей, в том числе звезда тенниса на инвалидной коляске Куниэда Синго, золотой призёр Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, звезда настольного тенниса Ито Мима, выигравшая золото на Олимпийских играх в Токио в смешанном парном разряде, Такаги Михо, обладательница золотой медали на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году по конькобежному спорту и Ёсино Акира, лауреат Нобелевской премии по химии 2019 года.

Император и императрица носили защитные маски, они встречали гостей вместе с другими членами императорского дома с зонтиками в руках, поскольку шёл дождь.

Император Нарухито сказал Ито, что она, должно быть, столкнулась со многими проблемами, на что звезда настольного тенниса ответила, что смогла выиграть в парном разряде после улучшения своих навыков во время переноса Игр в Токио на один год.

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