Почётный император и почётная императрица отправились в первую региональную поездку за 4 года

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Киото, 14 мая (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико отправились в свою первую с июня 2019 года региональную поездку.

Они прибыли в западный город Киото на скоростном поезде синкансэн утром и на станции JR Киото их встречало множество людей.

Бывший император и императрица отправляются в пятидневную частную поездку, в том числе в близлежащую префектуру Нара.

На 15 мая у них запланировано посещение ежегодного праздника Аой-мацури, одного из трёх крупнейших праздников Киото, в Национальном саду Киото-Гёэн, а затем они посетят храм Дайсёдзи, чтобы увидеть отремонтированное церемониальное платье вдовствующей императрицы Сёкен.

16 мая пара отправится в Нару, а 17 мая посетит храм Тюгудзи в городе Икаруга. Они вернутся в Токио 18 мая.

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