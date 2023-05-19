Новости

Токио, 18 мая (Jiji Press). Японская императрица Масако посетила съезд Японского общества Красного Креста, с августа прошлого года она впервые выехала в одиночку за пределы императорского дворца.

В качестве почётного президента организации императрица, одетая в голубой костюм, вручила медали в общей сложности 13 лицам и представителям групп за выдающуюся деятельность от Красного Креста.

В мероприятии, состоявшемся в зале Мэйдзи дзингу кайкан в токийском районе Сибуя, также приняли участие наследная принцесса Кико, принцессы Ханако, Нобуко и Хисако как почётные вице-президенты этой организации.

Императрица приняла пост почётного президента от почётной императрицы Митико в связи с отречением императора Акихито и восшествием на престол императора Нарухито в 2019 году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме