Император Нарухито осмотрел ворота шлюза Аракава

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Токио, 23 мая (Jiji Press). Японский император Нарухито посетил район Эдогава в Токио, чтобы осмотреть находящиеся там шлюзовые ворота Аракава.

Изучая водные проблемы на протяжении всей своей жизни, император посещал соответствующие учреждения с тех пор, как был наследным принцем. По словам его помощников, это была первая инспекционная поездка, посвящённая проблемам воды, с момента его вступления на престол в 2019 году.

Ворота шлюза Аракава были построены, чтобы позволить кораблям ходить между рекой Аракава и старой рекой Нака, которые имеют разный уровень воды. В случае стихийного бедствия шлюз будет использоваться для спасения пострадавших людей и перевозки предметов первой необходимости.

Император Нарухито прошёл от реки Аракава к старой реке Нака на борту корабля министерства транспорта, предназначенного для оказания помощи при стихийных бедствиях. Он также сфотографировал ворота во время их работы.

По словам Дэгути Кэйсукэ, главы отдела управления рекой Аракава министерства регионального развития Канто, император с интересом задавал вопросы о механизме ворот, регулирующем уровень воды, находясь на борту корабля.

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