Японская принцесса Хисако посетит Финляндию и Великобританию

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Японская принцесса Хисако ветви императорского дома Такамадо посетит Финляндию и Великобританию с частным визитом в течение девяти дней начиная с 19 июня, сообщило Управление императорского двора.

Принцесса Хисако, вдова покойного принца Такамадо, двоюродного брата почётного императора Акихито, прибудет в Финляндию 20 июня и посетит Хельсинкский университет и другие места.

На следующий день она примет участие в церемонии открытия выставки фотографий птиц, на которой представлены снимки, сделанные ею в филиале Национального архива Финляндии в Миккели.

После переезда в Великобританию 25 июня она примет участие в церемонии празднования 100-летия международной неправительственной экологической организации BirdLife International, почётным президентом которой она является.

По данным управления, осмотр фотовыставки был перенесен с 2020 года из-за пандемии нового коронавируса. В прошлом году она также планировала посетить Великобританию, но поездка была отменена после смерти королевы Елизаветы.

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