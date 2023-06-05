Император и императрица Японии посетили праздник посадки деревьев в Иватэ

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Рикудзэнтаката, префектура Иватэ, 4 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако днём ​​посетили 73-й ежегодный национальный праздник посадки деревьев, проходивший в городе Рикудзэнтаката на северо-востоке Японии, одном из многих муниципалитетов, сильно пострадавших от землетрясения и цунами в марте 2011 года.

На церемонии в рамках праздника император почтил память жертв сильного землетрясения и цунами, обрушившихся 11 марта 2011 года, и сказал: «Я глубоко уважаю неустанные усилия местных жителей по содействию восстановлению после стихийных бедствий, а также вклад людей, связанных с праздником посадки деревьев».

Праздник провели в Мемориальном парке Такатамацубара, созданном в память о цунами в городе Рикудзэнтаката.

Император и императрица лично приняли участие в этом ежегодном мероприятии впервые за четыре года после перерыва, связанного с пандемией COVID-19. Праздник посадки деревьев – одно из крупных региональных мероприятий, на которое приезжают император и императрица.

Префектура Иватэ принимала праздник во второй раз. Император Нарухито отметил, что он поднялся на гору Иватэ в префектуре из леса Иватэ-кэн кэммин-но мори, когда был студентом. Этот лес использовался как место проведения первого праздника посадки деревьев в Иватэ, состоявшегося в 1974 году.

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