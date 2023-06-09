Император и императрица Японии отмечают 30-летие со дня свадьбы

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако выразили свои чувства в связи с 30-летием своего брака 9 июня.

«Мы испытываем глубокие чувства» по поводу юбилея, – говорится в письменном обращении императорской четы к СМИ.

Императорская чета говорит: «Мы чувствуем чувство глубокой благодарности» по поводу того, что они всё это время жили вместе, разделяя друг с другом радость и горе.

Япония пережила масштабные бедствия за последние три десятилетия, а в последние три года на общество сильно повлияла пандемия COVID-19, отметили император и императрица.

Они сказали, что, хотя они рады видеть, что инфекции COVID-19 утихают, «мы обеспокоены бедственным положением людей, сталкивающихся с продолжающимися трудностями».

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