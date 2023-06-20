Император и императрица Японии посетили официальные мероприятия в Индонезии

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Джакарта, 19 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии приветствия и других официальных мероприятиях во дворце Богор на Западной Яве недалеко от Джакарты, столицы Индонезии, в рамках своего официального визита в эту страну.

Утром во время приветственной церемонии прозвучали национальные гимны двух стран и был произведён салют из 21 орудия, а император и президент Индонезии Джоко Видодо провожали почетный караул.

Улыбаясь, император и императрица сфотографировались на память с президентом и его супругой.

Вписав свои имена в список гостей, императорская чета посадила саженец Aquilaria malaccensis. Позже они переехали в ботанический сад, примыкающий к дворцу, на тележке для гольфа, которой управлял президент, и предстали перед журналистами вместе с президентом и его женой.

Президент сказал, что для него большая честь, что Индонезия была выбрана для первой зарубежной поездки императорской четы в целях продвижения международной доброй воли с момента возведения императора на престол в 2019 году.

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