Итоги месяца: декабрь 2020

Japan Timeline

Новости

Временная приостановка по всей стране действия программы Go To Travel из-за распространения коронавируса, отправка младшего медицинского персонала Сил самообороны в префектуру Хоккайдо, обыск сотрудниками Токийской окружной прокуратуры офиса бывшего министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Ёсикавы в связи с подозрениями в получении денег от предпринимателя и другие события декабря 2020 г.

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Член Либерально-демократической партии, бывший министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Ёсикава Такамори (70 лет) ушел в отставку со всех партийных постов в связи с появлением подозрений о том, что он получал деньги от бывшего президента одной из крупных фабрик по производству яиц. Двадцать второго декабря он ушел с поста депутата Палаты представителей, сославшись на проблемы со здоровьем. Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел его опрос на добровольной основе, а 25 декабря начал обыски в местном офисе Ёсикавы в городе Саппоро и в других местах.

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Компания NTT Docomo объявила, что с марта наступающего года она намерена предлагать льготный тарифный план, предусматривающий трафик до 20 гигабайт, за 2980 йен в месяц (без учета налога на потребление). Компания SoftBank 22 декабря объявила о введении плана абонентской платы за мобильную телефонную связь с трафиком до 20 гибабайт, за 2980 йен в месяц (без учета налога на потребление).

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Рассмотрев иск 127 жителей 11 префектур, в том числе Фукуи, требовавших отменить решение Японской комиссии по ядерной энергии, связанное с параметрами сейсмостойкости реакторов №3 и №4 атомной электростанци «Ои» (расположена в городе Ои, преф. Фукуи), Осакский окружной суд вынес постановление об отмене, отметив, что «В решении Комиссии имеются нерезонные положения».

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Японское агентство по освоениею аэрокосмического пространства (JAXA) подобрало в пустыне в южной части Австралии спускаемую капсулу, выпущенную космическим зондом «Хаябуса-2». Четырнадцатого декабря агенство объявило, что в капсуле обнаружено большое количество песчинок черного цвета. Семнадцатого декабря правительство направило группе, которая занимается реализацией проекта «Хаябуса-2», благодарность премьер-министра.



Руководитель проекта Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) Цуда Юити (второй справа) на пресс-конференции по случаю прибытия капсулы с образцами, выпущенной астероидным зондом «Хаябуса-2».

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Стало известно о смерти бывшиего ректора Токийского университета, служившего в Министерстве просвещения и других организациях физика Аримы Акито. Ему было 90 лет.

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Министр обороны Киси Нобуо объявил о направлении младшего медицинского персонала сухопутных Сил самообороны в количестве 10 человек в город Асахикава префектуры Хоккайдо, где система медицинского обслуживания оказалась перегружена в связи с быстрым ростом числа инфицированных коронавирусом. Одиннадцатого декабря Министерство обороны также объявило о направлении семи человек из состава Ценральной группы сухопутных Сил самообороны в префектуру Осака.



Совещание в Больнице Ёсиды общества «Кэйюкай», куда был откомандирован младший медицинский персонал Сил самообороны. Снимок предоставлен канцелярией Объединенного штаба Министерства обороны (© Jiji Press)

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Правительство провело совещание министров кабинета в связи с рядом вспышек высокопатогенного птичьего гриппа, ведущего к высокой смертности поголовья, на птицефермах, расположенных главным образом в западной части Японии. Участники подтвердили реализацию таих мер как скорейшая общая экстренная дезинфекция на птицефермах всей страны, быстрое создание условий для восстановления после инфекции и др.



Птицеферма в городе Кинокава префектуры Вакаяма, где начали забой птицы в связи с появлением случаев птичьего гриппа. Снимок предоставлен городом Кинокава преф. Вакаяма (© Jiji Press)

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Премьер-министр Суга Ёсихидэ сообщил о временном прекращении по всей стране с 28 декабря по 11 января действия правительственной программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel.

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На Совете по изучению социального обеспечения для всех поколений правительство завершило подготовку итогового доклада. Со второй половины 2022 финансового года лица в возрасте 75 лет и старше в одиночных домохозяйствах с годовым доходом от 2 млн йен будут оплачивать 20% стоимости медицинского обслуживания.

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Правительство Японии утвердило проект третьего дополнительного бюджета, предусматривающего расходы на сумму 21 трлн 825 млрд 300 млн йен. Средства предназначены для финансирования мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа, а также по структурному изменению экономики после окончания пандемии. Таким образом общая сумма расходов 2020 финансового года увеличилась примерно в 1,7 раза относительно первичного бюджета, достигнув 175 трлн 687 млрд 800 млн йен.

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На судебном процессе с участием общественных судей по делу, возбужденному после обнаружения в одной из квартир в городе Дзама префектуры Канагава останков 9 мужчин и женщин, канагавский филиал Токийского окружного суда вынес Сираиси Такахиро, обвиняемому в грабеже и сексуальном насилии, отягченных убийством, смертный приговор в соответствии с запросом прокуратуры.

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В результате сильного снегопада в префектуре Ниигата и других местах остановилось движение автотранспорта на платных скоростных автомагистралях Канъэцу и Дзёэцу. На автомагистрали Канъэцу 17 декабря оказались блокированы 1 750 автомобилей в столичном направлении и 350 – в направлении от столицы.

Окружная прокуратура Киото предъявила обвинения в убийстве и поджоге обитаемого здания подозреваемому Аобе Синдзи в связи с поджогом в прошлом году студии «Киото анимэйшн» (г. Киото), в результате которого погибли 36 человек.

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Межправительственный комитет Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение зарегистрировать в качестве нематериального культурного наследия «традиционные навыки, методы и знания, используемые для сохранения и передачи наследия деревянной архитектуры в Японии».

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Американская компания-гигант фармацевтической промышленности Pfizer подала Министерству здравоохранения, труда и социального обеспечения заявку на одобрение вакцины против коронавируса нового типа. Заявка на вакцину от коронавируса подана в Японии впервые.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры предъявил обвинения по упрощенной процедуре первому секретарю бывшего премьер-министра Абэ Хаикаве Хироюки (61 год) в нарушении Закона о регулировании политических фондов за невнесение в отчетность за четыре года расходов на сумму около 30 млн иен на оплату ужинов, которые устраивались для сторонников премьер-министра Абэ Синдзо в канун мероприятий по любованию цветущей сакурой. В отношении Абэ было принято решение не предъявлять обвинений ввиду недостаточности оснований.



На пресс-конференции в связи с судебным решением не выдвигать обвинений в связи с нарушениями отчетности о банкетах для сторонников, проводившихся в канун «Собраний для любования сакурой», бывший премер Абэ Синдзо дает объяснения и приносит извинения (© Jiji Press)

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило о подтверждении заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 пилота, вернувшегося из Великобритании. Случай подтверждения заражения этой новой разновидностью вируса за пределами аэропортовых карантинных служб произошел впервые. Правительство Японии приняло решение с 28 декабря в принципе приостановить въезд в страну иностранных граждан из всех стран и регионов.

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На момент закрытия Токийской фондовой биржи индекс Nikkei по сравнению с предыдущим днём понизился на 123,98 йендо 27 444,17 йен, став самым высоким индексом конца года за последний 31 год.

Фотография к заголовку: Вереница автомобилей, остановленных сильным снегопадом на скоростной автомагистрали Канъэцу в направлении Токио близ развязки Сиодзава Исиути, преф. Ниигата, город Минамиуодзу (© Jiji Press)