Министры G-7 договорились об отказе от рублёвых платежей за российский газ

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Берлин, 28 марта (Jiji Press). Министры энергетики стран Большой семёрки на онлайн-встрече договорились, что их страны откажутся платить в рублях за природный газ из России, как того требует президент России Владимир Путин.

Путин указал, что российский газ, поставляемый в «недружественные» страны, включая Японию, США и страны Европы, должен будет оплачиваться в рублях.

На пресс-конференции после встречи министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек раскритиковал требование Путина как одностороннее и явное нарушение существующих контрактов.

Он призвал компании, импортирующие природный газ из России, не проводить закупки в рублях.

Покупки природного газа из России обычно оплачиваются в долларах или евро.

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