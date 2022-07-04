Интересы Японии в проекте «Сахалин-2» могут оказаться под угрозой

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Поскольку российское правительство решило фактически захватить проект разработки нефти и природного газа «Сахалин-2», становится все более неясным положение крупных японских торговых домов – смогут ли они сохранить свои доли в этом проекте на российском Дальнем Востоке?

Без стабильных поставок сжиженного природного газа в рамках этого проекта Японии придётся искать альтернативный вариант поставок в условиях резкого роста цен на СПГ, вызванного вторжением России в Украину. Это может привести к дальнейшему росту счетов за электроэнергию и газ в Японии.

Крупнейшие японские трейдеры Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. владеют пакетами акций Sakhalin Energy Investment Co., оператора проекта «Сахалин-2», в размере 12,5% и 10% соответственно.

«Сахалин-2» производит 10 миллионов тонн СПГ в год, и около 6 миллионов тонн годовой продукции поставляется в Японию, что составляет почти весь импорт СПГ Японией из России. Япония импортирует из России около 9% импортного газа.

«Мы не сразу потеряем импорт «Сахалина-2», – заявил на пресс-конференции в пятницу министр промышленности Хагиуда Коити.

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