Император Японии Нарухито встретился с главами государств семи стран

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Император Нарухито 28 сентября провёл отдельные встречи с главами государств семи стран во время их визитов в Японию в связи с участием в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Встречи проходили в зале для аудиенций Такэ-но ма в императорском дворце в токийском районе Тиёда.

Семь иностранных лидеров – это король Иордании Абдалла II, президент Того Форе Гнассингбе, президент Коморских островов Азали Ассумани, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Палау Суранхель Уиппс-младший, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.

Император Нарухито приветствовал их и пожал им руки. Император поговорил с каждым около 10 минут.

Иностранные лидеры выразили свои соболезнования в связи со смертью Абэ, а император Нарухито поблагодарил их за визит в Японию для участия в государственных похоронах Абэ, которые состоялись 27 сентября, сообщает Управление императорского двора. Некоторые из иностранных лидеров пригласили императора посетить их страны.

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